Volleyballers Oranje boeken oefenzege op Tsjechië

vrijdag 12 mei 2017, 20:30 uur | update: zaterdag 13 mei 2017, 14:28 uur

Jeroen Rauwerdink op archiefbeeld Foto: ANP

ZEIST/DE MEERN - Volleyballers Jeroen Rauwerdink uit Zeist en Stijn van Schie uit De Meern hebben met de Nederlandse ploeg een oefenwedstrijd van TsjechiŽ gewonnen. In Amstelveen won Oranje met 3-0 in sets.



De setstanden waren 25-17, 25-15 en 25-19 in het voordeel van Nederland. Zaterdag om 18.00 uur spelen beide landen weer een oefenwedstrijd tegen elkaar, dan in het Noord-Hollandse Wognum.



