Eemdijk sluit seizoen af met nederlaag; DOVO wint generale

Foto: Geert Lommers

VEENENDAAL/EEMDIJK - De voetballers van Eemdijk hebben de laatste wedstrijd van het seizoen in de hoofdklasse B met 3-1 van NSC Nijkerk verloren. Eemdijk is hierdoor in de competitie negende geworden.



Voor DOVO zit het seizoen er nog niet op. Zij gaan de nacompetitie in om promotie naar de 3e divisie af te dwingen. In de competitie is de Veenendaalse formatie tweede geworden. Doordat het de tweede periode wist te winnen gaat het de nacompetitie in. De laatste wedstrijd van het reguliere seizoen won de ploeg van Gert Kruys. Ze waren in de uitwedstrijd tegen Staphorst met 3-2 te sterk.



In de nacompetitie komt DOVO dinsdag in actie in de uitwedstrijd tegen Noordwijk. Volgende week zaterdag is de return.



