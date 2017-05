Roda'46 naar nacompetitie, JSV Nieuwegein degradeert uit 1e klasse

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zaterdag 13 mei 2017, 16:21 uur | update: 16:42 uur

Roda'46 - Montfoort Foto: RTV Utrecht / Menno Schilder

LEUSDEN/MONTFOORT - De voetballers van Roda'46 zijn veroordeeld tot het spelen van nacompetitiewedstrijden. In de 1e klasse A verloren de Leusdenaren met 3-0 van Montfoort, maar omdat JSV Nieuwegein verloor van Woudenberg, blijft Roda'46 uit de handen van directe degradatie.



Voor JSV Nieuwegein is het doek wel gevallen. De ploeg verloor met 1-0 bij Woudenberg en eindigt de competitie daarmee als dertiende. Dat betekent dat de Nieuwegeiners volgend seizoen uitkomen in de 2e klasse.



MONTFOORT

Montfoort mag zich na de overwinning op Roda'46 klaarmaken voor play-offs om promotie naar de hoofdklasse. Aangezien RKAV Volendam op de slotdag van de reguliere competitie won van Zuidvogels, pakt Montfoort de laatste periodetitel.



Geinoord uit Nieuwegein gaat, net als Roda'46, ook de nacompetitie in om degradatie te voorkomen. Zij gaan spelen tegen de laagst geklasseerde periodekampioen uit de 2e klasse A. Roda gaat spelen tegen de laagst geklasseerde periodekampioen uit de 2e klasse B.



