FC Breukelen en Argon sluiten af met verliespartijen

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zaterdag 13 mei 2017, 16:36 uur | update: 16:44 uur

Foto: Geert Lommers

MIJDRECHT/BREUKELEN - De regioclubs in de hoofdklasse A hebben het seizoen in mineur afgesloten. Het al gedegradeerde FC Breukelen verloor op eigen veld met 2-1 van Noordwijk. Het sluit de competitie af met 12 punten uit 28 duels.



Ook Argon wist de laatste wedstrijd van het seizoen niet te winnen. Op bezoek bij Swift in Amsterdam gingen de Mijdrechters met 2-1 onderuit. Argon eindigt in de hoofdklasse A als tiende, met 36 punten uit 28 wedstrijden.



Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Sportoverzicht