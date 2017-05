IJsselmeervogels kampioen en promoveert naar tweede divisie

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zaterdag 13 mei 2017, 17:06 uur | update: maandag 15 mei 2017, 08:04 uur

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - IJsselmeervogels is kampioen geworden in de derde divisie zaterdag. De Rooien uit Bunschoten-Spakenburg wonnen op de slotdag van de reguliere competitie met 1-0 bij Quick Boys, waardoor de titel veiliggesteld werd. Promotie naar de tweede divisie is daardoor een feit.



Vlak voor rust scoorde spits Sherwin Grot het enige doelpunt van de wedstrijd. In de tweede helft kwamen de Vogels niet meer in gevaar. Ruim duizend supporters waren meegereisd om de titel te vieren.



45' Sherwin Grot [0-1]



Directe concurrent FC Lisse, dat bij een nederlaag van IJsselmeervogels nog kans had op het kampioenschap, verloor met 1-0 bij Jong FC Groningen. De Vogels eindigden de competitie met 70 punten uit 34 duels en zijn volgend seizoen te bewonderen in de tweede divisie.



