Kampong sleept er in absolute slotfase derde duel uit in play-offs

UTRECHT - De hockeyers van Kampong hebben in de play-offs om het landskampioenschap er een derde duel uit gesleept. Zaterdag wonnen de Utrechters met 3-2 van Bloemendaal door een doelpunt van Martijn Havenga in de laatste seconde van de wedstrijd.



Kampong verloor donderdag het eerste duel tegen Bloemendaal met 3-2 en dus moest er zaterdag gewonnen worden. De ploeg van trainer Alexander Cox kwam tot twee keer toe op voorsprong tegen Bloemendaal, maar telkens knokte de thuisploeg zich terug.



SLOTMINUUT

In de laatste minuut van de wedstrijd kreeg Kampong drie strafcorners achter elkaar. De laatste ging er uiteindelijk in. Martijn Havenga sleepte de bal, via een stick van een speler van de thuisploeg, het doel in.



20' Constantijn Jonker [0-1]

23' Rogier Hofman [1-1]

31' BjŲrn Kellerman [1-2]

45' Blake Govers [2-2]

70' Martijn Havenga [2-3]



Zondag speelt Kampong het beslissende duel in en tegen Bloemendaal. Die wedstrijd begint om 15:35 en is live te volgen op Radio M Utrecht, 93.1 FM. Vorig seizoen werd Kampong in de halve finale uitgeschakeld door Amsterdam.



