OVVO verslaat SDO, Tweemaal Zes boekt ruime zege

zaterdag 13 mei 2017, 17:17 uur

PROVINCIE UTRECHT - De korfballers van OVVO/De Kroon uit Maarssen hebben in de hoofdklasse B een zege geboekt op SDO. Het werd op Sportpark Daalseweide 20-18 in het voordeel van OVVO.



Vooraf was het verschil tussen beide ploegen op de ranglijst twee punten. Door de zege loopt OVVO twee punten uit. De Maarssenaren hebben 11 punten uit 12 wedstrijden. SDO uit Kamerik staat voorlaatste (zevende) met 7 punten uit 11 duels, maar heeft nog wel een wedstrijd tegoed.



TWEEMAAL ZES

De korfballers van Tweemaal Zes hebben een belangrijke overwinning behaald in de hoofdklasse A. Thuis tegen HKV uit Den Haag werd het 30-24. Hierdoor neemt de ploeg uit Maartensdijk verder afstand van de gevarenzone. Het staat zesde met 10 punten uit 12 duels.



