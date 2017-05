Kelderman met favorieten over de finish

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 13 mei 2017, 18:46 uur | update: 19:03 uur

Foto: ANP Bas Czerwinski

VEENENDAAL - Veenendaler Wilco Kelderman is zaterdag in de Giro d'Italia als vijftiende over de finish gekomen. De Spanjaard Gorka Izagirre van Movistar won de achtste etappe van de Italiaanse ronde.



Steven Kruijswijk was met een negende plaats de beste Nederlander. Kelderman kwam in dezelfde groep als Kruijswijk over de finish. Hij werd vijftiende. Jos van Emden, lid van het Utrechtse De Volharding, kwam als 113e over de streep. Hij was bijna tien minuten langzamer dan de Spaanse ritwinnaar.



Izagirri reed op het afsluitende klimmetje naar Peschici weg bij zijn drie medevluchters en kwam alleen over de finish. De Luxemburger Bob Jungels mag ook zondag van start in de roze trui als de klassementsrenners elkaar waarschijnlijk gaan testen op de loodzware slotklim naar de top van de gevreesde Blockhaus. Kelderman staat in het algemeen klassement op de zestiende plek. Hij heeft 23 seconden achterstand op Jungels.



