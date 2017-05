GVVV onderuit in laatste duel en zakt flink op ranglijst

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zaterdag 13 mei 2017, 19:37 uur | update: 20:49 uur

Foto: RTV Utrecht / Anne de Jong

VEENENDAAL - GVVV heeft het laatste duel in de 2e divisie doelpuntrijk verloren. De Veenendalers gingen met 5-2 onderuit tegen Jong Sparta Rotterdam.



GVVV speelde nergens meer om en dat leek de ploeg wel heel letterlijk te nemen. De Veenendalers stonden al binnen ťťn minuut op 1-0 achterstand. Iets meer dan een kwartier voor rust wist de uitploeg de score uit te breiden naar 3-0.



In de rust leek trainer John de Wolf een donderspeech te hebben gegeven. Zijn ploeg maakte via Tervoert al snel de 1-3. Maar nog geen minuut later maakte Jong Sparta de 4-1. Een minuut na dat doelpunt kreeg GVVV een penalty. Tervoert was onderuit gehaald en hij ging zelf achter de bal staan en maakte zo de 2-4.



1' Lorenzo Soares [0-1]

33' Lovette Felicia [0-2]

36' Youri de Winter [0-3]

52' Frank Tervoert [1-3]

53' Lorenzo Soares [1-4]

54' Frank Tervoert [2-4, pen]

83' Youri de Winter [2-5]



In de competitie is GVVV in de laatste speelronde nog flink gezakt. Het stond zesde maar het sluit de competitie uiteindelijk af als tiende.



