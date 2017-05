Spakenburg heeft slechte generale voor nacompetitie

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zaterdag 13 mei 2017, 19:50 uur | update: 21:00 uur

Foto: RTV Utrecht / Bert Kous

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Spakenburg heeft een slechte generale gehad op de nacompetitie tegen degradatie uit de 2e divisie. De ploeg van Joop Gall ging op eigen veld met 2-1 onderuit tegen Katwijk.



Op voorhand had trainer Joop Gall van Spakenburg al aangegeven dat de wedstrijd tegen Katwijk in het teken zou gaan staan van de play-offs. Verschillende spelers kregen daarom rust want woensdag speelt Spakenburg al de eerste wedstrijd in de nacompetitie. Doordat het zestiende is geworden zal het gaan spelen tegen Hercules of HBS. Die clubs willen promoveren naar de 2e divisie. Wie het wordt is zondag bekend.



30' Marciano Mengerink [0-1]

75' Marciano Mengerink [0-2]

83' Olivier Pilon [1-2]



Voor alle uitslagen uit de tweede divisie kunt u terecht op RTVUtrecht.nl/uitslagen.



Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Sportoverzicht