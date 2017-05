Verschoor zevende in eerste race Silverstone

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zaterdag 13 mei 2017, 18:06 uur | update: 20:12 uur

Foto: RTV Utrecht

BENSCHOP - In Silverstone is autocoureur Richard Verschoor uit Benschop in de eerste race zevende geworden. De wedstrijd telt mee voor de Eurocup Formule Renault 2.0.



Will Palmer pakte zaterdag de zege. Verschoor startte vanaf de achtste positie en de coureur van het Nederlandse MP Motorsport wist in de wedstrijd dus ťťn plek te winnen. In het algemeen klassement staat Verschoor op dit moment negende. Palmer is de klassementsleider.



Zondag rijdt Verschoor opnieuw in Silverstone.



Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Sportoverzicht