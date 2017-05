4e klasse G: Maarssen wint kampioensduel van Hercules

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zaterdag 13 mei 2017, 17:30 uur | update: 20:22 uur

Foto: Geert Lommers

UTRECHT/MAARSSEN - In de 4e klasse G van het amateurvoetbal heeft VV Maarssen de titel gepakt. In het beslissingsduel tegen Hercules was de thuisploeg met 2-0 de winnaar.



Beide ploegen waren in de reguliere competitie met evenveel punten eerste geworden. Hierdoor moest er een beslissingsduel worden gespeeld. Maarssen trok aan het langste eind en komt volgend seizoen in actie in de derde klasse.



