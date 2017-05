Rob Alflen mogelijk aan de slag bij NEC

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zaterdag 13 mei 2017, 20:24 uur | update: 20:34 uur

Foto: ANP

UTRECHT - NEC wil Rob Alflen voor komend seizoen aanstellen als hoofdtrainer, dit meldt De Gelderlander. De Utrechter is op dit moment de assistent van John Stegeman bij Heracles Almelo.



Alflen was in het seizoen 2014/2015 hoofdtrainer van FC Utrecht. De Utrechter loodste de club naar de elfde plaats in de Eredivisie. Eerder was hij ook assistent- en jeugdtrainer bij FC Utrecht.



Mocht Alflen naar NEC vertrekken dan komt hij daar een oude bekende tegen. Edwin de Kruijff is daar op dit moment technisch manager. Bij FC Utrecht was De Kruijff Hoofd spelerszaken in de tijd dat Alflen er coach was.



