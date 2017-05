Spakenburg tegen Hercules of HBS; DOVO tegen Noordwijk

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zaterdag 13 mei 2017, 20:28 uur | update: 21:44 uur

Foto: Geert Lommers

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG/VEENENDAAL - Om degradatie te voorkomen uit de 2e divisie moet Spakenburg het op gaan nemen tegen de winnaar van de derde periode van de derde divisie B. Wie dat wordt is zondag bekend. Het wordt in ieder geval of het Utrechtse Hercules of HBS.



DOVO wil promoveren naar de derde divisie. Het heeft via een periodetitel de play-offs afgedwongen. Hierin zal de formatie van Gert Kruys het op gaan nemen tegen Noordwijk. Die ploeg is afkomstig uit de hoofdklasse A zaterdag, terwijl DOVO dit seizoen actief was in de hoofdklasse B zaterdag.



DOVO speelt dinsdag 16 mei (uit) en zaterdag 20 mei (thuis). Spakenburg speelt woensdag 17 mei (uit) en zaterdag 20 mei (thuis)



