Dymphie van Rooijen wint Krimpenerwaard Trofee

Foto: PB Holland

VLIST - Polstokverspringster Dymphie van Rooijen heeft bij de dames de Krimpenerwaard Trofee op haar naam geschreven. De fierljeppster uit IJsselstein overbrugde in het Zuid-Hollandse Vlist een afstand van 14 meter en 87 centimeter.



FabiŽnne Overbeek uit Benschop werd met een afstand van 14 meter en 06 centimeter tweede. De nummer drie was Kimberly Engelhard. Zij sprong 13 meter en 39 centimeter.



Rian Baas sprong het verst bij de senioren. De fierljepper uit Oudewater sprong een afstand van 18 meter en 35 centimenter. Reinier Overbeek won in de categorie jongens. De Polstokverspringer uit Benschop sprong een afstand van 17 meter en 53 centimeter.





