Handballers Houten verliezen eerste duel om plaats vijf

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 14 mei 2017, 12:44 uur | update: 13:04 uur

Houten-speler Stijn Hoefnagels in archief Foto: Hanna Koops

HOUTEN - De handballers van Houten hebben hun eerste wedstrijd om plaats vijf in de degradatiepoule van de eredivisie verloren. Tachos won in Waalwijk met 33-18.



Volgende week spelen de mannen uit Houten thuis tegen Tachos. Het verliezende team over twee duels wordt zesde in de degradatiepoule.





Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Sportoverzicht