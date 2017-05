Vrouwen Voordaan tegen HGC in play-offs

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 14 mei 2017, 14:39 uur | update: 14:57 uur

Foto: ANP Jerry Lampen

ZEIST/GROENEKAN - De hockeysters van Voordaan spelen in de play-offs om promotie naar de hoofdklasse tegen HGC uit Wasssenaar. Voordaan is met nog een speelronde te gaan al zeker van de tweede plaats in de overgangsklasse B. Door het 1-1 gelijkespel op eigen veld tegen Union is koploper Nijmegen niet meer in te halen.



In de play-offs om promotie naar de hoofdklasse speelt Voordaan tegen HGC, de nummer twee uit de overgangsklasse A. Gaat Voordaan een ronde verder in de play-offs dan speelt het tegen Bloemendaal, nummer 10 uit de hoofdklasse. Wint het die wedstrijd, dan speelt Voordaan volgend jaar in de hoofdklasse.



In de overgangsklasse A is het de hockeysters van Schaerweijde niet gelukt te winnen van Wageningen. In Zeist werd er met 3-1 verloren. Amy Wiegers redde de eer voor Schaerweijde.



Schaerweijde staat een speelronde voor het einde van de competitie op een tiende plaats. Met 17 punten uit 21 wedstrijden komt Schaerweijde volgend seizoen ook uit in de overgangsklasse.





