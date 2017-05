Overtuigend De Meern naar nacompetitie

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zondag 14 mei 2017, 15:48 uur | update: 16:56 uur

Foto: RTV Utrecht / Robert Claus

DE MEERN - De Meern heeft op een overtuigende manier een plaats afgedwongen in de play-offs voor een plek in de derde divisie. Op het eigen sportpark werd er in de hoofdklasse A met 5-1 gewonnen van De Bataven. Omdat koploper ADO'20, in de derde periode, al een periodetitel op zak heeft gaat de titel naar De Meern dat als tweede eindigt.



1-0 '3 Lejon Cats

2-0 '33 Gokhan Yasar, pen.

3-0 '36 Kesly den Haag

4-0 '38 Rick Kruys

5-0 '39 Joris van Rooijen

5-1 '61 Evert Palm



Door de overwinning in de periode gaat De Meern nacompetitie spelen. De tegenstander daarin is Juliana'31. Aankomende donderdag speelt De Meern thuis en zondag is de tweede wedstrijd op bezoek in Malden. In de reguliere competitie eindigt de ploeg van Rob Zomer op de zesde plaats.



