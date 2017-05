Hercules treft Spakenburg na ruime overwinning

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zondag 14 mei 2017, 15:58 uur | update: 16:47 uur

Foto: RTV Utrecht / Mark Kloostra

UTRECHT - Hercules gaat in de nacompetitie voor promotie naar de tweede divisie spelen tegen Spakenburg. In de laatste wedstrijd van de reguliere competitie wisten de Utrechters met 2-0 te winnen van OFC uit Oostzaan. Door de overwinning eindigt Hercules als tweede in de derde periode, dat genoeg is om nacompetitie te gaan spelen. Koploper in de derde periode De Dijk is al kampioen en daarom gaat de nacompetitieplaats naar Hercules.



1-0 '35 Thomas Reynaers, pen.

2-0 '57 Zakaria Issarti

3-0 '88 Gilbrano Plet

4-0 '90 Nathan Bijl



De wedstrijden tegen Spakenburg staan gepland voor aankomende woensdag in Utrecht en zaterdag in Spakenburg. In de derde divisie sluit Hercules het seizoen af op de vierde plaats.



Voor alle uitslagen uit de derde divisie kunt u terecht op RTVUtrecht.nl/uitslagen.





Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Sportoverzicht