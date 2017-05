SCHC één winstpartij verwijderd van eerste plaats overgangsklasse

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 14 mei 2017, 16:40 uur | update: 17:47 uur

Foto: ANP Foto Koen Suyk

BILTHOVEN - De hockeyers van SCHC hebben een goede stap gezet in de richting van de play-offs. Door de 5-3 overwinning op Push blijven de Bilthovenaren bovenaan staan in de overgangsklasse B. Met nog een speelronde voor de boeg is de voorsprong op nummer twee Victoria één punt.



Mocht SCHC het seizoen als de nummer één afsluiten spelen zij in een knock-outduel tegen de nummer één uit poule A voor een plek in de hoofdklasse.





