Winst voor Schaerweijde en Voordaan, Phoenix verliest

ZEIST/GROENEKAN - In de overgangsklasse B heeft Schaerweijde een ruime overwinning geboekt tegen hekkensluiter Venlo. Op bezoek in Limburg eindigde de wedstrijd in 5-1. Schaerweijde voert de overgangsklasse aan. De Zeistenaren hebben twee punten voorsprong op nummer twee Cartouche.



Als Schaerweijde na de laatste speelronde nog steeds bovenaan staat, spelen zij tegen de nummer ťťn uit de overgangsklasse A om een plekje in de hoofdklasse.



Ook nummer zes uit de overgangsklasse B Voordaan wist te winnen. Op eigen veld won de ploeg uit Groenenkan met 3-1 van Zwart-Wit.

In diezelfde competitie ging Phoenix hard onderuit tegen hdm. In Den Haag verloren de Zeistenaren met 5-1. Phoenix staat met nog een wedstrijd te gaan op de zevende plaats.





