UVV in laatste inning onderuit tegen DSS

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zondag 14 mei 2017, 17:49 uur | update: 18:21 uur

Foto: Wikipedia

UTRECHT - De honkballers van UVV hebben het uitduel tegen DSS in Haarlem verloren: 5-4. UVV stond lang voor in de wedstrijd, maar in de laatste inning kwam DSS nog vier keer over de thuislplaat waardoor UVV verloor. Het winnende punt was direct het laatste moment van de wedstrijd.



UVV staat in de hoofdklasse voorlaatste met 10 punten uit twaalf duels. L&D Amsterdam is koploper met 22 punten.



