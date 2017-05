Kelderman valt en moet Giro verlaten

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zondag 14 mei 2017, 18:22 uur | update: 18:26 uur

Foto: Orange Pictures

VEENENDAAL - Wilco Kelderman heeft zondag na een val de Ronde van ItaliŽ moeten verlaten. Dat meldt de ploeg van de Veenendaler. Daarmee raakt Tom Dumoulin, de kopman van Team Sunweb, zijn belangrijkste helper in het hooggebergte kwijt.



Kelderman kwam in de negende etappe ten val toen hij bij het begin van de klim van de Blockhaus, tegen een onhandig geparkeerde motor aanreed. Onder meer de Brit Geraint Thomas viel over hem heen, maar hij kon zijn weg vervolgen.



Nairo Quintana is de nieuwe leider in de Ronde van ItaliŽ. De Colombiaan van Movistar won na een loodzware beklimming bovenop de Blockhaus. Achter hem eindigde de Fransman Thibaut Pinot als tweede, net voor Tom Dumoulin. De Nederlander van Team Sunweb die zijn meesterknecht Wilco Kelderman zag afhaken.



Bauke Mollema werd vierde, Steven Kruijswijk moest meer tijd prijsgeven en werd twaalfde.



Maandag volgt de tweede rustdag. Dinsdag is er een lange tijdrit, waarin Dumoulin een gooi naar de roze trui kan doen.



Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Sportoverzicht