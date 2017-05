Verschoor boekt beste seizoensprestatie

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zondag 14 mei 2017, 18:28 uur | update: 18:32 uur

Foto: RTV Utrecht

BENSCHOP - Coureur Richard Verschoor uit Benschop is als zesde geŽindigd in de tweede race in de Eurocup Formule Renault 2.0. Zaterdag eindigde Verschoor op het circuit van Silverstone als zevende.



De zesde plaats is het beste resultaat van Verschoor dit seizoen. In het klassement bezet Verschoor de zevende plaats.



De overwinning ging naar Robert Schwartzman voor Will Palmer, die zaterdag nog won. Dax Ticktum maakte het podium compleet.





Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Sportoverzicht