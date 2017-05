VTV ziet titeldroom in duigen vallen

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zondag 14 mei 2017, 18:35 uur | update: 18:45 uur

Foto: ANP

VEENENDAAL/NIEUWEGEIN - De tafeltennissters van VTV uit Nieuwegein hebben in de finale om het landskampioenschap verloren van Den Helder. In Hilversum eindigde de wedstrijd in 3-1.



VTV won nog wel de eerste wedstrijd, maar dat mocht niet baten. De titel blijft zo in handen van de dames uit Den Helder.



Dong Li - Shuo Han Men 11-9 11-9 11-5

Tanja Helle - Ana Gogorita 8-11 4-11 7-11

Sanne de Hoop - Melanie Bierdrager 6-11 8-11 8-11

Dong Li - Ana Gogorita 5-11 13-11 13-15 5-11













