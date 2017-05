Van Seumeren:'Je kan moeilijk tegen de spelers zeggen dat ze niet mogen winnen'

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zondag 14 mei 2017, 18:53 uur | update: 19:07 uur

Foto: Namen en Rugnummers / Nick Doup

UTRECHT - FC Utrecht heeft zondag met 3-2 gewonnen van AZ. Voorafgaand aan het duel werd er veelvuldig gesproken over het feit dat een nederlaag de FC 750.000 euro zou opleveren. Door de overwinning ziet Utrecht dit bedrag aan zijn neus voorbij gaan, maar dat maakt eigenaar Frans van Seumeren niet uit.



"Je kan moeilijk tegen de spelers zeggen dat ze niet mogen winnen", zegt Van Seumeren met een glimlach. "Maar voor de 750.000 euro kan je toch een leuke speler halen." Van Seumeren kijkt verder nuchter terug op al het gedoe. "Je moet het leven nemen zoals het is. Laten we maar tevreden zijn."



Woensdag neemt Utrecht het in de play-offs om een Europa League-ticket op tegen Heerenveen. De aftrap van de wedstrijd is om 18.30.



