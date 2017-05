Leden Magreb willen Douhou, Douhou wil trainer niet kwijt

Door de sportredactie · geplaatst: maandag 15 mei 2017, 11:10 uur | update: 12:19 uur

UTRECHT - Magreb'90 heeft nog geen nieuw bestuur. De ledenvergadering van vrijdag, waar de Utrechtse derde divisieclub een nieuw bestuur had moeten kiezen, is geschorst.



Reden van de schorsing was dat twee kandidaatleden van buiten de vereniging waren voorgedragen als voorzitter en secretaris. Maar de leden van Magreb willen interim-voorzitter Karim Douhou als voorzitter behouden.



Deze week voert Douhou gesprekken met de twee externe kandidaten om te bekijken of zij de functies van secretaris en penningmeester willen bekleden. "Ik hoop het wel, het zijn capabele mensen met goede ideeën", zegt Douhou. Als de gesprekken positief verlopen, wordt voor volgende week een nieuwe ledenvergadering uitgeschreven.



De eerste taak van een nieuw bestuur is het aanstellen van een trainer voor volgend seizoen, als Magreb'90 opnieuw in de derde divisie speelt. Jamal Yahiaoui gaf dit weekend aan te willen vertrekken.



"Wij hoeven geen nieuwe trainer", zegt Douhou. "Wij willen verder met Jamal Yahiaoui. Hij heeft een prima prestatie geleverd door ons in de derde divisie te houden. Dat heeft hij gedaan zonder dat hij een cent vergoeding kreeg, dat is voor volgend jaar niet gewenst. Hij heeft aangegeven dat hij zijn besluit om te vertrekken wil heroverwegen als er budget komt."







