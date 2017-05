Videoscheidsrechters tijdens finales play-offs hoofdklasse

Door de sportredactie · geplaatst: maandag 15 mei 2017, 11:58 uur | update: 12:10 uur

Foto: ANP Jerry Lampen

UTRECHT/BILTHOVEN - De Koninklijke Nederlandse Hockey Bond gaat voor het eerst tijdens de play-offs finales in de Hoofdklasse Dames en Heren gebruik maken van videoscheidsrechters.



Op woensdag 17 mei spelen de heren van Kampong en Rotterdam en de eerste finalewedstrijd van de best of three serie op het complex van Kampong. Deze wedstrijd begint om 19.00 uur. Op zaterdag 20 en eventueel zondag 21 mei beginnen we duels om 15.35 uur.



Ook bij de damesfinales op 25, 27 en eventueel 28 mei wordt een videoscheidsrechter ingezet.SCHC uit Bilthoven speelt in de halve finale tegen Amsterdam. SCHC won het eerste duel.





