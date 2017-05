Gözübüyük en Higler fluiten play-offduels FC Utrecht

Door de sportredactie · geplaatst: maandag 15 mei 2017, 12:12 uur | update: 12:18 uur

UTRECHT - Serdar Gözübüyük en Dennis Higler fluiten komende week de play-offduels van FC Utrecht tegen Heerenveen.



Gözübüyük wordt woensdag in Heerenveen geassisteerd door Bas van Dongen en Joost van Zuilen. Christiaan Bax is dan de vierde official.



Hooglander Dennis Higler heeft zaterdag in de Galgenwaard Jan de Vries en Johan Balder als assistenten. Vierde man is dan Joey Kooij.



