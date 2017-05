Korfballers SDO kansloos tegen koploper

Door de sportredactie · geplaatst: maandag 15 mei 2017, 22:07 uur | update: dinsdag 16 mei 2017, 09:15 uur

Foto: Woerden tv

KAMERIK - In de hoofdklasse B van de veldkorfbalcompetitie heeft SDO een kansloze nederlaag geleden tegen DSC. De ploeg uit Kamerik verloor in eigen huis met 25-16.



DSC blijft na de zege koploper in de hoofdklasse B met 18 punten uit twaalf duels. SDO is zevende en voorlaatste met 7 punten. OVVO uit Maarssen staat met 11 punten één plaats hoger.



