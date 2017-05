Chaos is compleet bij Magreb'90

Door de sportredactie geplaatst: dinsdag 16 mei 2017, 11:52 uur | update: 12:05 uur

Hoofdrolspeler Jamal Yahiaoui Foto: Orange Pictures

UTRECHT - De ledenvergadering bij Magreb'90 is anders gelopen dan interim-voorzitter Karim Douhou maandag aan RTV Utrecht heeft gemeld. Diverse aanwezigen hebben het over een chaotische vergadering, waarbij soms zelfs een bedreigende situatie ontstond. De vergadering werd uiteindelijk geschorst. Trainer Jamal Yahiaoui kondigde een dag later aan op te stappen. Zondag, na de gewonnen wedstrjid tegen De Dijk, waardoor Magreb zich handhaafde in de derde divisie, hield hij de deur echter weer op een kier.



TRAINER

De leden van Magreb'90 zouden afgelopen vrijdag een nieuw bestuur kiezen. Interim-voorzitter Douhou had al aangekondigd alleen aan te blijven als de leden hem dat zouden vragen. "Toen hij aan het begin van de vergadering meldde dat hij af zou treden, riepen zo'n twintig mensen achter in de zaal dat hij moest blijven en dat de trainer op moest rotten", aldus n van de aanwezigen. "Maar die trainer heeft er juist voor gezorgd dat onze club in de derde divisie is gebleven. Dat de voorzitter nu naar buiten toe zegt dat hij de trainer wil behouden, is om zijn eigen hachje te redden."



REDDING

Die trainer, Jamal Yahiaoui, zou zich al langer gestoord hebben aan de lakse houding van het bestuur. "Hij sprokkelde de punten bij elkaar, maar doordat het bestuur de zaken niet op orde had, verdwenen die punten als sneeuw voor de zon", aldus n van de zegsmannen. "Jamal was dat zat. Hij heeft met twee anderen een plan gemaakt voor de licentie, en dat plan is vorige week door de KNVB goedgekeurd." Zonder dat plan had Magreb nogmaals puntenaftrek gekregen en was de club waarschijnlijk gedegradeerd naar de hoofdklasse. Die twee kennissen van de trainer waren bij de vergadering aanwezig als kandidaat-leden voor het nieuwe bestuur.



NIET LEDEN

De naar schatting twintig mensen die het voor Douhou opnamen waren volgens de bronnen geen lid van Magreb'90. "Er waren hooguit vijftien leden aanwezig. Die mannen die het voor Karim opnamen, had ik nog nooit gezien", aldus n van de aanwezigen. Trainer Jamal Yahiaoui was op dat moment al naar buiten gegaan en zat in zijn auto het verloop van de vergadering af te wachten. De aanwezige leden probeerden ondertussen samen met de twee kandidaat-bestuursleden Douhou ervan te overtuigen dat het voor de club beter zou zijn als hij op zou stappen. Dat weigerde Doudou.



DOUHOU

"Ik blijf bij mijn verhaal van maandag", zegt Douhou in een reactie. "Ik blijf in gesprek met de twee kandidaten die de trainer heeft aangedragen. Wie welke functie krijgt maakt daarbij niet uit. De juiste mensen moeten op de juiste plaats zitten." De interim-voorzitter is wel verbaasd over de suggestie dat er niet-leden aanwezig zouden zijn geweest. "Het was een besloten ledenvergadering. Blijkbaar waren er ook mensen die erg betrokken zijn bij de club, maar geen lid zijn. Als het tot stemming zou zijn gekomen, hadden zij echter geen stemrecht gehad." Dat de situatie op zeker moment zelfs dreigend zou zijn geweest, ontkent Douhou. "Pertinent onjuist."



Douhou blijft ook bij zijn stelling dat hij verder wil met Yahiaoui als trainer. "Jamal heeft aangegeven dat hij een bestuur wil dat de zaken op orde heeft, zodat de KNVB geen punten meer kan afpakken. Die voorwaarden gaan we creren. En we gaan ook proberen budget te krijgen voor het eerste elftal."



Jamal Yahiaoui heeft aangegeven op een later moment te zullen reageren. De namen van de anonieme bronnen zijn bekend bij de eindredactie van RTV Utrecht.





Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Sportoverzicht