Hercules mag, maar Spakenburg moét

UTRECHT/BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Hercules mag promoveren naar de tweede divisie, maar er ligt binnen de club niemand lang wakker als de Utrechters stranden in de play-offs. Spakenburg mot zich handhaven op het hoogste amateurniveau. Met die insteek beginnen beide ploegen woensdagavond om 20.00 uur aan hun eerste play-offwedstrijd om een plaats in de tweede divisie.



Hercules dwong die play-offs af door de laatste periode in de derde divisie winnend af te sluiten. Spakenburg is ertoe veroordeeld door als 16e te eindigen in de tweede divisie. De beslissing in de halve finale finale van de play-offs valt zaterdag, als er om 16.00 uur wordt afgetrapt in Spakenburg.



De spelregels zijn simpel. De ploeg die over twee duels de beste is, speelt in de finale van de play-offs tegen de winnaar van Rijnsburgse Boys - Westlandia. Als er na 180 minuten voetballen geen winnaar is aan te wijzen, wordt er twee keer 15 minuten verlengd. Is er dan nog geen winnaar, moeten strafschoppen de beslissing brengen.



Bij Hercules ontbreken Koen Oost en Roy Kelder. Zij zijn geblesseerd. Robert Gurain (foto) en Floris Burgers, die zondag tegen OFC ontbraken, zijn weer bij de selectie. Spakenburg mist de langdurig geblesseerden Tom Oostinjen, Ismo Vorstermans, Sten Vreekamp en Erik Veerman. Ook Nick Tol (foto) is geblesseerd Kelvin Maynard en Joey Belterman zijn weer fit.



