SCHC verlengt acht contracten

BILTHOVEN - SCHC heeft de overeenkomst met acht spelers verlengd. Topscorer en strafcornerspecialist Thomas Vis en vaste waarden Marnix Kleinsman, Barend van den Berg, Bas Appels, Steef Stroeken, Mike Huisman en Leon van Barneveld spelen ook volgend jaar bij de Bilthovense hockeyclub. Daarnaast hebben ook Bram Weers, Daan Dullemeijer (foto), Maarten van den Berg en keeper Matthijs Odekerken bijgetekend.



SCHC is momenteel koploper in poule B van de Overgangsklasse en maakt dus kans om weer terug te keren in de Hoofdklasse.



Voorzitter Stephan van der Vat laat weten blij te zijn met de contractverlengingen. "Deze spelers wachten niet of we daadwerkelijk promoveren, maar kiezen heel bewust heel bewust kiezen voor dit team en voor SCHC. Het bevestigt dat we een goed fundament hebben gelegd voor de toekomst."





