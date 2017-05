Streppel: "FC Utrecht is de favoriet"

Door de sportredactie · geplaatst: dinsdag 16 mei 2017, 16:13 uur | update: 16:22 uur

Ludwig heeft gescoord tegen Heerenveen Foto: FCU Photo

UTRECHT - Heerenveen won na de winterstop maar vier van de zeventien wedstrijden in de eredivisie. De Friezen beginnen daardoor met weinig vertrouwen aan de play-offs waarin een ticket voor de Europa League is te verdienen. "Ik vind het een voordeel dat we niet als favoriet beginnen. Of het ineens weer kan gaan draaien? Ja, dat kan", zegt Heerenveen-trainer Jurgen Streppel, die het woensdag met zijn team in de eerste ronde opneemt tegen FC Utrecht. Die club won juist zeven van de laatste acht competitieduels, en eindigde met ruime voorsprong op de andere teams als vierde in de eredivisie.



Streppel vindt FC Utrecht van de vier deelnemende clubs favoriet voor het winnen van de play-offs: "Als je naar het hele seizoen kijkt, verdienen ze dat eigenlijk ook. Maar goed, het systeem is anders. Utrecht moet het opnieuw laten zien om deelname aan Europees voetbal af te dwingen."



Heerenveen mist woensdag in de thuiswedstrijd tegen Utrecht de aan zijn enkel geblesseerde Joost van Aken. Verder is iedereen fit. Stefano Marzo keert terug van een schorsing.



FC Utrecht speelde dit seizoen de uitwedstrijd tegen Heerenveen met 2-2 gelijk. Thuis werd met 1-0 gewonnen, door een doelpunt van Andreas Ludwig.



Heerenveen-FC Utrecht begint woensdag om 18.30 uur en is live te volgen op Radio M Utrecht.



