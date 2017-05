Hoofdklasse ver weg voor Montfoort

Door de sportredactie · geplaatst: dinsdag 16 mei 2017, 23:36 uur | update: 23:42 uur

MONTFOORT - Montfoort is de nacompetitie om promotie naar de hoofdklasse slecht begonnen. The Orange Machine verloor op eigen veld met 5-2 van Nootdorp.



Hoewel de uitslag anders doet vermoeden, was Montfoort grote delen van de wedstrijd de betere ploeg. Omdat de thuisploeg niet verder kwam dan treffers van Dion Gerritsen en Mark van Baal, en Nootdorp zeer efficiënt omsprong met de kansen, zijn de promotiekansen voor Montfoort zo goed als verkeken.



Komende zaterdag speelt Montfoort uit tegen Sliedrecht. Montfoort moet dan met minimaal drie doelpunten verschil winnen, om de promotiekansen in tact te houden.



