Sterke start DOVO in play-offs

Door de sportredactie · geplaatst: dinsdag 16 mei 2017, 23:43 uur | update: 23:49 uur

Serhat Koç maakte de winnende voor DOVO Foto: Jeroen van den Berg

VEENENDAAL - DOVO is de play-offs om promotie naar de derde divisie van het amateurvoetbal goed begonnen. De Veenendaalse hoofdklasser won in en tegen Noordwijk met 3-2.



In een van twee kanten goede wedstrijd kwam de ploeg van Gert Kruys op voorsprong via Roy Bakkenes. Twee treffers van Tjeerd Westdijk brachten Noordwijk op 2-1, waarna Bas Mooij en Serhat Koç DOVO de 3-2 zege bezorgden.



Volgende week dinsdag is de return in Veenendaal. De winnaar van de tweestrijd tussen DOVO en Noordwijk speelt twee duels tegen SteDoCo of CSV Apeldoorn om één plaats in de derde divisie.



