Rauwerdink enige Utrechter in volleybalselectie

Door de sportredactie · geplaatst: dinsdag 16 mei 2017, 23:52 uur | update: 23:57 uur

Foto: ANP

ZEIST - Jeroen Rauwerdink uit Zeist is de enige volleyballer uit de provincie Utrecht die is geselecteerd voor het WK-kwalificatietoernooi, dat volgende week wordt gespeeld in Koog aan de Zaan en Apeldoorn.



Bondscoach Gido Vermuelen bracht dinsdag zijn selectie terug tot 14 spelers. In theorie kan Vermeulen zijn keurkorps nog wijzigen tot één dag voor aanvang van het toernooi.



Rauwerdink, die in de Turkse competitie speelt, speelt deze week twee oefeninterlands met Oranje in en tegen België. Dat zijn de laatste oefenwedstrijden voor de start van het WK-kwalificatietoernooi.



De selectie: Daan van Haarlem, Wessel Keemink, Dirk Sparidans, Thijs ter Horst, Jasper Diefenbach, Gijs Jorna, Fabian Plak, Jeroen Rauwerdink, Robin Overbeeke, Kay van Dijk, Nimir Abdelaziz, Thomas Koelewijn, Michaël Parkinson, Robbert Andringa.



Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Sportoverzicht