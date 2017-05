Fragette Jagt naar Fortissimo

Door de sportredactie · geplaatst: woensdag 17 mei 2017, 18:36 uur | update: 18:43 uur

UTRECHT/BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Handbalvereniging Fortissimo heeft zich versterkt met Fragette Jagt. Met Jagt komt er een bak aan ervaring binnen bij de club uit Cothen. Na gespeeld te hebben bij diverse clubs, komt ze terug bij de club waar ze al eens kort onder contract stond.



Toen bleek dat Jagt om zich heen aan het kijken was naar een nieuwe uitdaging heeft de club uit Cothen direct toegeslagen. Na diverse gesprekken over de toekomst en de visie van de eerste divisionist heeft de jeugdinternational besloten over te stappen van Hercules naar Fortissimo.



Jagt zegt daarover: "Ik was toe aan een nieuwe uitdaging, en bij deze jonge ploeg krijg ik de kans om naast te spelen ook mijn ervaring op het hoogste niveau met een aantal jonge meiden te delen." Coach Willem-Jan Ruder,"We krijgen met Fragette een talentvolle cirkelloopster binnen, die ondanks haar 23 jaar al heel wat ervaring meebrengt. We kunnen dat goed gebruiken in de toch al jonge ploeg. Daarnaast krijgen we met Fragette ook meer mogelijkheden in ons spel. Hier staat een blije coach."



De eerste oefenwedstrijden zitten er inmiddels alweer op voor de ploeg uit Cothen. Op 21 juni start de vakantie, maar eerst spelen de dames van Fortissimo nog op 23 mei tegen HAVAS, op 6 juni tegen AES/Kvikk en als kers op de taart op 17 juni een trial tegen Westlandia en Oranje U17. Alle wedstrijden worden in sporthal de Rijnsloot gespeeld.





