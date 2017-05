Wayne Tessels keert geblesseerd terug uit Imola

Door de sportredactie · geplaatst: woensdag 17 mei 2017, 18:54 uur | update: 19:09 uur

LOPIK - Motorcoureur Wayne Tessels heeft geen goede herinneringen overgehouden aan de race op Imola. De Lopiker ging in de Superbikewedstrijd hard onderuit op circuit in San Marino.



Tessels deed nog wel mee aan de kwalificatie, maar besloot niet te starten in de race. Dit omdat Tessels kracht miste en de race op Donington al over anderhalve week is. Een teleurstellend weekend dus voor de Kawasaki-coureur.



Onder perfect omstandigheden werd de eerste vrije training gestart. Na een aantal aanpassingen was Tessels op weg naar de 14e tijd. Na een kleine val ging hij in de tweede training opnieuw onderuit. Dit keer hard met een highsider waarna hij hard in aanraking kwam met zijn motor.



Röntgenfoto's wezen uit dat zijn middel- en ringvinger van zijn rechterhand scheurtjes in het bot hadden opgelopen en zijn sleutelbeen van zijn plek was gekomen.



Tessels: ''Het is voor ons een teleurstellend weekend geweest op Imola. Ik begon met een goed tempo op vrijdag en waren we bezig om de ZX-10RR nog beter naar mijn hand te zetten voor dit specifieke circuit. Helaas kwam ik 's middags hard ten val op weg naar een verbetering van mijn tijd. De blessures hebben vervolgens voor een lastige keuze gezorgd. Wel rijden, meer hersteltijd en minder competitief zijn door de kracht die ik miste of herstellen en focussen op Donington. In overleg met mijn team hebben we besloten het laatste te doen, een ontzettend lastige keuze. Ik ben nu druk bezig om het herstel zo spoedig mogelijk te laten verlopen zodat we in Donington weer mooie resultaten kunnen rijden.''





