Van Gool en Hoefnagels verlengen verblijf bij Alphadeuren/Houten

Stijn Hoefnagels Foto: Hanna Koops

HOUTEN - Alphadeuren/Houten heeft de contracten met Jarn van Gool en Stijn hoefnagels met een jaar verlengd. De twee handballers zijn dragende spelers bij de eredivisionist.



De club wist zich te versterken met de bijna 18-jarige Joep Voermans. Hij komt over van het Belgische Sasja. Voermans is afkomstig uit de jeugd van Internos en speelde zich vanuit de HandbalAcademie in de selectie van Oranje U19.



De linkeropbouwer maakte in 2015 de overstap naar België en keert nu terug op de Nederlandse handbalvelden. Voermans kijkt uit naar de samenwerking met trainer Rick Louw en heeft veel vertrouwen in het programma wat Houten biedt. Louw en Voermans kennen elkaar middels het trainingsprogramma van het NHV.



Met het aantrekken van de talentvolle linkeropbouwer geeft Houten verdere invulling aan de ingezette koers.





