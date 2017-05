Kampong één zege verwijderd van de landstitel

Door de sportredactie · geplaatst: woensdag 17 mei 2017, 21:03 uur | update: 22:04 uur

Foto: RTV Utrecht/Machteld Smits

UTRECHT - De hockeyers van Kampong kunnen zich zaterdag tot landskampioen kronen. In de finale wonnen de Utrechters woensdagavond op eigen veld de eerste wedstrijd in de best-of-3 van Rotterdam.



Na reguliere speeltijd was het 1-1. Rotterdam opende acht minuten voor tijd de score. Jeroen Herzberger leek de bezoekers naar de zege te schieten. Martijn Havenga redde Kampong drie minuten later door uit een strafbal gelijk te maken. Zo ging een shoot-out de doorslag geven.



De shoot-out duurde maarliefst negen bloedstollende ronden. Nadat Kampong een paar keer aan de rand van de afgrond stond maakte Björn Kellerman aan alle Utrechtse onzekerheid een eind (5-4).



Zaterdag kan Kampong het in Rotterdam afmaken.







