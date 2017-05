Hercules stunt tegen Spakenburg

Door de sportredactie · geplaatst: woensdag 17 mei 2017, 22:01 uur | update: 22:20 uur

Foto: RTV Utrecht/Mark Kloostra

UTRECHT/BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Spakenburg moet zaterdag thuis van Hercules winnen om niet te degraderen naar de 3e divisie. De Utrechters wonnen woensdagavond verrassend de eerste wedstrijd in de halve finales van de nacompetitie met 2-1.



Na ruim een half uur spelen nam Hercules brutaal de leiding dankzij een kopgoal van Loed Keijzer. In de tweede helft werd het zelfs 2-0 voor de 3e divisionist. Zakaria Issarti zorgde voor de op basis van de 2e helft verdiende 2-0. Zeven minuten voor het einde van de wedstrijd zorgde Kelvin Maynard voor de belangrijke aansluitingstreffer voor Spakenburg.



Zaterdag is om 16.00 de return. De winnaar speelt in de finale tegen tegen Rijnsburgse Boys of Westlandia.



