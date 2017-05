Hercules kan voor primeur zorgen

Door de sportredactie geplaatst: vrijdag 19 mei 2017, 15:12 uur

Juni 2013: Spakenburg viert handhaving in de topklasse Foto: Namen & Rugnummers

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG/UTRECHT - Het Utrechtse Hercules kan zaterdag voor een voetbalprimeur zorgen. In de geschiedenis van voetbalclub Spakenburg is het namelijk nog nooit voorgekomen dat het eerste elftal van de club is gedegradeerd. Als Hercules zaterdag de woensdag verdiende 2-1 voorsprong met succes verdedigt, degradeert Spakenburg naar de 3e divisie. Hercules mag dan tegen Westlandia of Rijnsburgse gaan strijden om een plaats in de 3e divisie.



Twee keer eerder was Spakenburg dicht bij degradatie. In 1994 eindigde de ploeg als 12e in de 1e klasse B, destijds het hoogste amateurniveau. Via een met 4-0 gewonnen promotie/degradatieduel tegen CSV'28 uit Zwolle bleve de Blauwen 1e klasser.



In 2013 ging het weer bijna mis, toen heette het hoogste amateurniveau inmiddels topklasse. Regerend kampioen Spakenburg belandde opnieuw op een promotie-degradatieplaats. In de halve finale van de play-offs werd Bennekom over twee duels bedwongen.In de finale won Spakenburg na verlenging met 2-1 van ACV.



Hercules speelde in totaal achttien seizoenen op het hoogste amateurniveau. Van 1900 tot 1911 en van 1916 tot 1919 was de club een vaste waarde en eindigde zelfs twee keer als tweede. Na 1919 moest de club 95 jaar wachten voordat de hoofdmacht opnieuw naar het hoogste niveau, de topklasse, promoveerde. Met de invoering van de 2e divisie, vorig jaar, liep Hercules promotie mis, waardoor de club dit seizoen in de 3e divisie uitkwam.





