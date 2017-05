Douhou weg als voorzitter Magreb'90

Door de sportredactie · geplaatst: donderdag 18 mei 2017, 19:01 uur | update: 19:22 uur

Foto: RTV Utrecht / Mark Kloostra

UTRECHT - Karim Douhou is niet langer voorzitter van voetbalclub Magreb'90 uit Utrecht. Dat heeft hij aan RTV Utrecht laten weten. Douhou was sinds december interim-voorzitter, maar kwam afgelopen week onder vuur te liggen.



Volgens Douhou is er inmiddels een nieuw vierkoppig bestuur aangetreden met daarin de twee mannen van buiten de club die door trainer Jamal Yahiaoui zijn voorgedragen. De andere twee leden komen vanuit de club zelf.



Dat nieuwe bestuur is nog niet bereikbaar voor commentaar. Yahiaoui reageert evenmin op de vraag of hij nu alsnog aanblijft als trainer van de Derde Divisionist.



