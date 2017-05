De Meern op drempel finale

Door de sportredactie geplaatst: donderdag 18 mei 2017, 21:59 uur | update: 22:32 uur

Archieffoto Foto: RTV Utrecht / Robert Claus

DE MEERN - V.V. De Meern is goed begonnen aan de play-offs voor promotie naar de derde divisie. De hoofdklasser was donderdag in eigen huis huis met 4-1 te sterk voor derdedivisionist Juliana'31.



Juliana kwam voor rust op 0-1, maar twee treffers van Gkkhan Yassar, waarvan n uit een strafschop, zorgden voor een 2-1 ruststand.



Tien minuten voor tijd maakte Kelsey den Haag de 3-1, waarna opnieuw Gkkhan Yassar de eindstand op 4-1 bepaalde.



Zondag is de return. Als De Meern doorkomt staat het in de finale van de play-offs.



