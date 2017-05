Beachvolleyballer Meeuwsen wint in Rio

Door de sportredactie · geplaatst: donderdag 18 mei 2017, 22:18 uur | update: 22:24 uur

- Nieuwegeiner Robert Meeuwsen is goed begonnen aan het viersterren beachvolleybaltoernooi in Rio de Janeiro. Samen met Alexander Brouwer won Meeuwsen in drie sets van het Braziliaanse koppel Oscar/Hevaldo.



De bronzen medaillewinnaars van de Olympische Spelen van 2016 wonnen met 21-13, 19-21 en 15-13.



De volgende poulewedstrijd is tegen het Amerikaanse duo Brunner en Patterson.



