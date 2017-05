Knap gelijkspel honkballers UVV

Door de sportredactie geplaatst: donderdag 18 mei 2017, 22:43 uur | update: vrijdag 19 mei 2017, 09:49 uur

Foto: Jan Kruijdenberg

UTRECHT - Pickles UVV heeft in de hoofdklasse knap gelijk gespeeld tegen Neptunus. In Utrecht werc het 4-4.



UVV kwam al in de eerste inning op achterstand, maar herstelde dat door twee punten in de vierde en n in de zevende. In de achtste inning kwam Neptunus langszij. In de negende inning scoorden beide teams nog n punt.



UVV blijft zevende in de hoofdklasse, met 7 punten uit twaalf duels. Komend weekend spelen de Utrechters nog twee keer tegen Neptunus.



