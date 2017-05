Wildcard 17-jarige Nieuwegeiner voor TT

Door de sportredactie geplaatst: vrijdag 19 mei 2017, 10:00 uur | update: 10:12 uur

Foto: TT

NIEUWEGEIN - De zeventienjarige Ryan van de Lagemaat uit Nieuwegein heeft een wildcard gekregen voor de TT van Assen, die op 25 juni wordt gereden, Hij rijdt in de lichtste klasse, op de TT op de KTM RC250GP van het Lamotec Lagemaat Racing Team, waarop hij momenteel ook in het junior-WK actief is.



De familie Van de Lagemaat was eerder present in het WK. Henk van de Lagemaat, oom van Ryan, reed in de 250cc voor het team van Arie Molenaar.



Van de Lagemaat is n van de twee Nederlandse coureurs die in Assen starten in de Moto3.



