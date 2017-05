Serhat Koç van DOVO naar TEC

Door de sportredactie · geplaatst: vrijdag 19 mei 2017, 10:14 uur | update: 10:20 uur

Foto: Jeroen van den Berg

VEENENDAAL - Serhat Koç stapt komende zomer over van het Veenendaalse DOVO naar TEC uit Tiel. TEC komt uit in de tweede divisie.



Koç, die momenteel met DOVO strijdt om promotie naar de derde divisie, is bezig aan zijn tweede periode bij de club van Gert Kruys. Na zijn eerste, succesvolle, periode tekende de oud-speler van Eindhoven en FC Groningen een profcontract in België. Omdat hij daar nauwelijks aan spelen toe kwam, keerde hij halverwege vorig seizoen terug op Panhuis.



Dit seizoen scoorde Koç veertien competitietreffers voor DOVO. Afgelopen dinsdag scoorde hij de play-offwedstrijd tegen Noordwijk als invaller de winnende goal.



