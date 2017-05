Ten Hag moet Michels-award aan Bosz laten

Door de sportredactie geplaatst: vrijdag 19 mei 2017, 16:03 uur | update: 16:09 uur

Foto: ANP

UTRECHT - Peter Bosz heeft vrijdag op het Trainerscongres in Zwolle de Rinus Michels Award gekregen voor beste coach van de eredivisie. De oefenmeester van Ajax kreeg van de vakcollega's de voorkeur boven onder meer FC Utrecht-trainer Erik ten Hag, die de award vorig jaar won. Ook Giovanni van Bronckhorst (Feyenoord) en de oud FC Utrechtspelers Henk Frser (Vitesse) en Mitchell van der Gaag (Excelsior) waren genomineerd.



Bosz eindigde met Ajax als tweede in de competitie en speelt op 24 mei de finale van de Europa League tegen Manchester United. "Ik ben verrast, aangezien Gio en Henk net echt een prijs hebben gewonnen", reageerde hij. Volgens Bosz gaat het lang niet zo slecht met het Nederlandse voetbal als vaak wordt gezegd. "Maar het is ook niet zo dat alles goed gaat omdat we nu in een Europacupfinale staan."



